2019-09-10T14:56:18+03:00
Общество

В Ижевске могут появиться троллейбусы и трамваи от «Роскосмоса»

О желании сотрудничать с корпорацией высказался глава Удмуртии
Дмитрий Бикин
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Сейчас в Ижевске ездит старый транспорт. Фото: архивСейчас в Ижевске ездит старый транспорт. Фото: архив
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9 сентября прошла встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с Генеральным директором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным.

- Во время совещания стороны презентовали свои возможности по выпуску гражданской продукции, а также обсудили поставки телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники, производимых на предприятиях, входящих в периметр Госкорпорации, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Также обсуждалась возможность сотрудничества «Роскомоса» с заводом «Купол», «Заводом Буммаш», Концерном «Калашников» и другими предприятиями республики.

Глава Удмуртии также отметил, что регион заинтересовал в электротранспорте «Роскосмоса»:

«В Ижевске одна из лучших маршрутных сетей общественного транспорта, но средний возраст наших трамваев и троллейбусов - 33 - 35 лет, и мы сейчас примерно оцениваем инвестиционную программу на ближайшие три-четыре года в 15 млрд рублей», - сказал Бречалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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