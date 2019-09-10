В Ижевске могут появиться троллейбусы и трамваи от «Роскосмоса»

СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-10T14:56:18+03:00

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9 сентября прошла встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с Генеральным директором «Роскомоса» Дмитрием Рогозиным.

- Во время совещания стороны презентовали свои возможности по выпуску гражданской продукции, а также обсудили поставки телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники, производимых на предприятиях, входящих в периметр Госкорпорации, - сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Также обсуждалась возможность сотрудничества «Роскомоса» с заводом «Купол», «Заводом Буммаш», Концерном «Калашников» и другими предприятиями республики.

Глава Удмуртии также отметил, что регион заинтересовал в электротранспорте «Роскосмоса»:

«В Ижевске одна из лучших маршрутных сетей общественного транспорта, но средний возраст наших трамваев и троллейбусов - 33 - 35 лет, и мы сейчас примерно оцениваем инвестиционную программу на ближайшие три-четыре года в 15 млрд рублей», - сказал Бречалов.

ИСТОЧНИК KP.RU