На 6% подорожали услуги ЖКХ с начала года в Удмуртии
С января 2019 года стоимость услуг ЖКХ в Удмуртии выросла на 6%. Об этом сообщает Удмуртстат. По их данным, тарифы на коммунальные услуги выросли на 7,7%, а стоимость жилищных услуг - на 3,3%.
Отмечается, что это самое большое повышение в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в республике Марий-Эл тарифы повысились в среднем на 5,2%, а самый низкий показатель зарегистрирован в Ульяновской области - 2,3%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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