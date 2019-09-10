На 6% подорожали услуги ЖКХ с начала года в Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-10T14:56:57+03:00

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С января 2019 года стоимость услуг ЖКХ в Удмуртии выросла на 6%. Об этом сообщает Удмуртстат. По их данным, тарифы на коммунальные услуги выросли на 7,7%, а стоимость жилищных услуг - на 3,3%.

Отмечается, что это самое большое повышение в Приволжском федеральном округе. Для сравнения, в республике Марий-Эл тарифы повысились в среднем на 5,2%, а самый низкий показатель зарегистрирован в Ульяновской области - 2,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU