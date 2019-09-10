В Ижевске скончался мужчина, устроивший самоподжог

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-10T16:40:28+03:00

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В 1 РКБ скончался Альберт Разин, который устроил самоподжог около здания Госсовета Удмуртии. Об этом «Комсомолке» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 10 сентября, около 8:30 по местному времени. У здания Госсовета Удмуртии собрались три активиста: Андрей Перевозчиков, Альберт Разин и Петр. Они стояли с плакатами: «Есть ли у меня Отечество?» и «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Последнее высказывание принадлежит поэту и политическому деятелю Расулу Гамзатову.

Мы попросили социального педагога-психолог, системного семейного консультант-психотерапевта Марию Сентякову прокомментировать ситуацию, и вот что она ответила:

- Человека обычно может сподвигнуть на такой подобный поступок какая-то безвыходная жизненная ситуация. Тематика удмуртского этноса - это только вариант привлечения внимания. Я, конечно, могу ошибаться, но чаще всего люди, которые выходят на такие акции, они все-таки психически нездоровы. В принципе очень часто такие люди агрессивно себя проявляют в общении с людьми либо, наоборот, живут закрыто и стараются не общаться с людьми, потому что человеческое общение их раздражает. Мысли у таких людей возникают неспонтанно, идет определенный процесс. Скорее всего, это моментально не произошло.

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ИСТОЧНИК KP.RU