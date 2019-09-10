Минфин Удмуртии нашел нарушения в госзакупках республики на 31 миллион рублей
Министерство финансов Удмуртии выявило нарушения в госзакупках на 31,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что самым частым нарушением стало необеспечение открытости и прозрачности. Заказчики публикуют не всю информацию о проведенных сделках и исполненных работах.
Также среди выявленных нарушений ведомство обнаружило случаи дробления закупок на суммы менее 100 тысяч рублей, которые, по закону, могут осуществляться без проведения торгов.
16 нарушений связано с несоответствием выполненных работ и поставленных товаров заявленным суммам, указанным в контрактах.
Всего министерство проверило контрактов на 468 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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