Мужчину из Удмуртии осудили за убийство собаки на глазах детей

СЕГОДНЯ 17:40 2019-09-10T17:40:23+03:00

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Суд Глазова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Как сообщает ведомство, 2 июня в деревне Удмуртские ключи мужчина поймал собаку, повалил на землю, вставил ей в пасть полено и задушил металлической проволокой. За этим наблюдали два малолетних ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU