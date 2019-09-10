Мужчину из Удмуртии осудили за убийство собаки на глазах детей
Он отделался штрафом
Фото: Сергей Грачев
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Суд Глазова вынес приговор мужчине, которого признали виновным в жестоком обращении с животными. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Как сообщает ведомство, 2 июня в деревне Удмуртские ключи мужчина поймал собаку, повалил на землю, вставил ей в пасть полено и задушил металлической проволокой. За этим наблюдали два малолетних ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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