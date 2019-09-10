У женщины из Удмуртии украли 230 тысяч рублей под предлогом заработка на финансовой бирже

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-10T18:07:12+03:00

Пока что деньги ей никто не вернул

Изменить размер текста: A A

52-летняя жительница из Удмуртии потеряла на «финансовой бирже» 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Удмуртии.

Уточняется, что женщине позвонил некий мужчина и предложил заработать. Он предложил ей создать счет и в разные сроки вносить туда деньги. В общей сложности женщина отдала мошенникам 230 тысяч рублей. Когда она отказалась вносить очередной платеж, мужчина перестал выходить на связь.

– Следственным отделом МО МВД России «Сарапульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в значительном размере». В настоящее время полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления, – сообщает ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU