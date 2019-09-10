Уже более 5,5 тысяч ижевчан в этом сезоне заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:22 2019-09-10T18:22:21+03:00

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Сезонный подъем заболеваемости зафиксировали врачи Ижевска.

– По данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике за период со 2 по 8 сентября 2019 года в республике острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 8833 человека, из них 6890 детей (78%), – сообщает ведомство.

По результатам исследований, случаев заболеваний гриппом на сегодняшний день не выявлено. В этом году, сообщает Роспотребзнадзор, планируется привить 46,2% населения Удмуртии от этого заболевания. По данным на 4 сентября, привито уже 64635 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU