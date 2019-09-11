2019-09-11T08:39:51+03:00
Общество

Общегородской субботник пройдет в Ижевске

Кто примет участие?
Анастасия Волкова
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ФОТО: архивФОТО: архив
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14 сентября в Ижевске пройдет общегородской субботник. В нем примут участие школьники и студенты, жители многоквартирных домов, представители общественный организаций и сотрудники предприятий всех форм собственности. Традиционно руководить работами будут штабы по благоустройству районных территорий. Об этом сообщает Администрация города.

Депутаты Городской думы, сотрудники Администраций и муниципальных учреждений наведут порядок на следующих территориях:

- на ул. Милиционная, на участке от ул. Кирова до кафе «Каравелла»,

- на ул. Песочная, от ул. Кирова до ул. 7-я Подлесная (четная сторона),

- в районе ул. Ленина - ул. 40 лет Победы (территория около 300-го производства),

- в лесопосадке около пр. Калашникова и ул. 40 лет Победы,

- на территории возле кинотеатра «Дружба»,

- на набережной Ижевского пруда, от ул. Песочная до ул. Береговая, 21,

- на ул. 10 лет Октября, от ул. Удмуртская до ул. Пушкинская (южная сторона),

- на ул. Ленина от речки Карлутка до ул. Орджоникидзе,

- на территории у перекрестка ул. Кирова и ул. Удмуртская (юго-западная сторона),

- около Памятника оружейникам и ротонды - до Генеральского дома,

- на территории, прилегающей к Дворцу детского (юношеского) творчества,

- на ул. 10 лет Октября, от ул. Буммашевская до Армянской церкви,

- на ул. Свердлова, от пр. Дерябина до ул. Пастухова,

- на ул. Советская, от АЗС «Башнефть» до ул. Красногеройская.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности рекомендовано восстановить благоустройство закрепленных за ними территорий, обеспечить своевременный вывоз мусора и установить урны.

Кстати! Если вы хотите принять участие в общегородском субботнике или организовать его на своей территории, нужно обратиться в Отделы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации своего района по телефонам:

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Индустриального района - 41-43-50;

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Ленинского района - 41-44-20;

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Первомайского района - 41-45-24, 41-45-23;

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Октябрьского района - 41-43-78, 41-43-80, 41-44-03;

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Устиновского района - 41-44-77.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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