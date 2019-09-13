Жителям Удмуртии рассказали, как правильно садить плодовые деревья и ягодные кустарники осенью

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-13T16:39:05+03:00

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13 сентября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) прошел очередной выпуск программы «Моя дача». Середина сентября – не только время сбора урожая, но и благоприятная пора для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

О том, как правильно их садить и почему лучше это делать осенью, а не весной, рассказал в прямом эфире опытный садовод Анатолий Бегишев.

– В это время (середина сентября) саженцы лучше приживаются. Вне зависимости от того, какая корневая система: открытая или закрытая, – отметил Анатолий Бегишев. – Вторым плюсом посадки саженцев в осеннее время является то, что нет уже такой жары, как весной.

Полный выпуск передачи слушайте в подкасте.

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ИСТОЧНИК KP.RU