2019-09-13T16:39:05+03:00
Общество

Жителям Удмуртии рассказали, как правильно садить плодовые деревья и ягодные кустарники осенью

На вопросы отвечал специалист
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

13 сентября, в пятницу, в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) прошел очередной выпуск программы «Моя дача». Середина сентября – не только время сбора урожая, но и благоприятная пора для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

О том, как правильно их садить и почему лучше это делать осенью, а не весной, рассказал в прямом эфире опытный садовод Анатолий Бегишев.

– В это время (середина сентября) саженцы лучше приживаются. Вне зависимости от того, какая корневая система: открытая или закрытая, – отметил Анатолий Бегишев. – Вторым плюсом посадки саженцев в осеннее время является то, что нет уже такой жары, как весной.

Полный выпуск передачи слушайте в подкасте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Ижевчане могут сказать «Спасибо!» любимому врачу

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников осенью

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24