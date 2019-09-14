Зоопарк Удмуртии представил посетителям двух своих новых обитателей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-09-14T08:57:13+03:00

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В «Стране обезьян» ижевского зоопарка появилось два новых обитателя. Как сообщила пресс-служба учреждения, новоселов по традиции впервые показали в День Рождения зоопарка.

Чернорукихие гиббоны Рокси и Тифани уже обживаются на экспозиции в своем вольере. Это две молодые самки возрастом около двух лет.

Как рассказали сотрудники зоопарка, обезьянки еще не полностью привыкли к новому месту, а потому большую часть времени проводят, сидя в обнимку друг с другом – подружкам так спокойнее. Но пройдет совсем немного времени, и они осмелеют, начнут более активно перемещаться по вольеру.

Кстати, чернорукий гиббон, также иногда называемый быстрым, относится к числу вымирающих видов. Когда Рокси и Тифани подрастут, им подберут пары, и полученное потомство станет дополнительной надеждой данного вида на выживание.

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ИСТОЧНИК KP.RU