2019-09-14T08:57:13+03:00
Общество

Зоопарк Удмуртии представил посетителям двух своих новых обитателей

Это две самки редкого чернорукого гиббона
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииФото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
Изменить размер текста:

В «Стране обезьян» ижевского зоопарка появилось два новых обитателя. Как сообщила пресс-служба учреждения, новоселов по традиции впервые показали в День Рождения зоопарка.

Чернорукихие гиббоны Рокси и Тифани уже обживаются на экспозиции в своем вольере. Это две молодые самки возрастом около двух лет.

Как рассказали сотрудники зоопарка, обезьянки еще не полностью привыкли к новому месту, а потому большую часть времени проводят, сидя в обнимку друг с другом – подружкам так спокойнее. Но пройдет совсем немного времени, и они осмелеют, начнут более активно перемещаться по вольеру.

Кстати, чернорукий гиббон, также иногда называемый быстрым, относится к числу вымирающих видов. Когда Рокси и Тифани подрастут, им подберут пары, и полученное потомство станет дополнительной надеждой данного вида на выживание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жителям Удмуртии рассказали, как правильно садить плодовые деревья и ягодные кустарники осенью (Подробнее)

Фотофакт: в Ижевске обновили концертный зал в Филармонии (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24