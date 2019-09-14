«Умные» остановки в Ижевске решили переделать
Недавно установленные «умные» остановочные павильоны будут увеличены по площади. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.
Решение связано с жалобами горожан на то, что остановки получились слишком маленькими, и части пассажиров приходится дожидаться транспорта снаружи.
Сейчас подрядная организация удлиняет павильоны на остановках «Центральная площадь». Оба комплекса будут увеличены с пяти до восьми метров.
Работы на двух остановках планируют завершить к 18 сентября, затем увеличат пять других комплексов, установленных на улице Пушкинской в этом году – скорее всего, их удлинят до семи метров.
Также к 18 сентября на всех новых павильонах разместят видеокамеры, а на двух остановках «Центральная площадь» - городские смартфоны.
Кстати, семь остановочных павильонов установлены в Ижевске за счет средств, сэкономленных от оптимизации муниципальных служащих. Что касается остановочных комплексов, что располагались на улице Пушкинской раньше, то их перенесли в другие микрорайоны, где остановок не было вообще.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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