2019-09-14T10:57:54+03:00
Происшествия

В одном из банков Ижевска обнаружили фальшивую денежную купюру

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В одном из банков Ижевска при пересчете денег обнаружили подозрительную купюру достоинством в 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Банкноту направили на исследование в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.

Как удалось установить, в банк эта купюра поступила от ижевчанина, который, в свою очередь, получил ее в качестве оплаты за товар на центральном рынке.

Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД напоминает руководителям организаций: в случае обнаружения подозрительных купюр необходимо немедленно вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть купюру, которая вызвала подозрение. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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