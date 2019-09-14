В одном из банков Ижевска обнаружили фальшивую денежную купюру
В одном из банков Ижевска при пересчете денег обнаружили подозрительную купюру достоинством в 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Банкноту направили на исследование в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.
Как удалось установить, в банк эта купюра поступила от ижевчанина, который, в свою очередь, получил ее в качестве оплаты за товар на центральном рынке.
Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД напоминает руководителям организаций: в случае обнаружения подозрительных купюр необходимо немедленно вызвать полицию. Ни в коем случае нельзя пытаться сбыть купюру, которая вызвала подозрение. За изготовление, хранение, перевозку и сбыт заведомо поддельных денег предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом до одного миллиона рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Федеральный розыск: в Ижевске задержан организатор финансовой пирамиды из Казани (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»