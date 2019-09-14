Этой зимой к уборке улиц в Ижевске применят новый подход

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-14T11:49:32+03:00

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В пятницу, 13 сентября, глава Ижевска рассказал на специально организованной встрече о новых подходах к организации зимней уборки в городе. В частности, как сообщила пресс-служба городской администрации, планируется кардинально пересмотреть использование на дорогах песчано-соляной смеси.

Прошлой зимой в Ижевске для борьбы с гололедом использовали 40 тыс. тонн песчано-соляной смеси. Итогом стало образование большого количества смета на дороге и засорение ливневок. Этой зимой количество песчано-соляной смеси сократят до 8 тыс. тонн. Ее продолжат использовать только на грунтовых дорогах частного сектора, на затяжных подъемах дорог и, возможно, на остановках общественного транспорта.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В остальных случаях будет применяться специальный реагент – его потребуется всего 7 тыс. тонн, и его использование позволит значительно снизить затраты на вывоз снега. Кстати, по отношению к одежде и обуви он гораздо менее агрессивен, чем песчано-соляная смесь. На встречу специально пригласили старшеклассников, представивших результаты своей научной работы, наглядно доказывающей преимущества реагента.

Кроме того, порядок всех снегоуборочных работ буде описываться в специально регламенте, проект которого администрация Ижевска также представила на встрече.

- По итогам прошедшей зимы были сделаны определенные выводы, пересмотрены подходы к содержанию улично-дорожной сети и зимней уборке города, - рассказал Олег Бекмеметьев. - <…> Еще одно из нововведений - внедрение диспетчеризации уборки улично-дорожной сети. Кроме того, планируется увеличить парк техники на 12 единиц. Также в зимний период будет продолжена практика установки временных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU