2019-09-14T12:36:55+03:00
Общество

Фотофакт: в Ижевске открыли сквер молодоженов

Территорию планировали благоустроить с 2016 года
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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Торжественное открытие Сквера молодоженов на улице Петрова в Ижевске состоялось в эту пятницу, 13 сентября. О подробностях рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Эта территория изначально носила такое название, так как располагается недалеко от районного отдела ЗАГС. Долгое время она была заброшена. В 2016 году запланировали благоустройство сквера, но из-за недобросовестного подрядчика работы остановились. И только в этом году по решению главы Ижевска Олега Бекмеметьева благоустройство возобновилось. Всего из городского бюджета на облагораживание сквера было выделено 8,9 млн. руб.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Теперь здесь есть прогулочная зона и детская площадка, а также кованая ажурная скамья для молодоженов, которая наверняка станет еще одним любимым местом для свадебных фотосессий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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