Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-15T09:10:48+03:00

В этом году фестиваль прошел под девизом многонациональности республики. Фото: администрация города Ижевска

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В Ижевске 14 сентября на разных площадках в 16-й раз прошел Рыжий фестиваль. Главным местом праздника по традиции стал Парк космонавтов. На площадках прошли различные конкурсы: «Рыжая мелодия», «Рыжие питомцы», «Рыжий вернисаж» и другие. «Комсомолка» собрала 10 самых ярких снимков с праздника.

Морская свинка по кличке Лисичка заняла второе место в конкурсе рыжих питомцев. Фото: Ксюша Крашенникова

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

Фото: администрация города Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU