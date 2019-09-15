Топ-8 фотографий с Рыжего фестиваля в Ижевске
В Ижевске 14 сентября на разных площадках в 16-й раз прошел Рыжий фестиваль. Главным местом праздника по традиции стал Парк космонавтов. На площадках прошли различные конкурсы: «Рыжая мелодия», «Рыжие питомцы», «Рыжий вернисаж» и другие. «Комсомолка» собрала 10 самых ярких снимков с праздника.
Морская свинка по кличке Лисичка заняла второе место в конкурсе рыжих питомцев. Фото: Ксюша Крашенникова
Фото: администрация города Ижевска
Фото: администрация города Ижевска
Фото: администрация города Ижевска
Фото: администрация города Ижевска
Фото: администрация города Ижевска
Фото: администрация города Ижевска
ИСТОЧНИК KP.RU
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