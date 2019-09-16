Ижевск вошел в топ городов с наибольшим ростом цен на новостройки

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-16T07:35:27+03:00

Он оказался на 15 строчке рейтинга из 63

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Ижевск попал в рейтинг городов, где цены на новостройки за лето 2019 выросли сильнее всего. Из 63 позиций столица Удмуртии находится на 15. Таковы результаты исследования портала domofond.ru.

В среднем, за три летних месяца квадратный метр жилья в новых домах Ижевска подорожал на 2,8% – примерно на 1,5 тысячи рублей. По данным портала, в августе его цена составила 55136 рублей. Сильнее всего жилье подорожало в Иркутске – исследователи отмечают увеличение «ценника» на 6,6%. А вот в Костроме стоимость квартир в новостройках уменьшилась на 1% и теперь составляет 46617 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU