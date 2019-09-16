Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-16T10:11:25+03:00

Они участвовали в гонках на 66 км и 88 км

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14 сентября Сергей Пудов и Арслан Гильмутдинов – спортсмены из Удмуртии – заняли 2 место на чемпионате мира по паравелоспорту в Нидерландах. Они участвовали в групповых гонках на дистанциях 88,8 км и 66,6 км соответственно.

В коллекции Сергея это уже вторая серебряная медаль данного чемпионата. Первую он завоевал также на дистанции 88,8 км днем ранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU