Спортсмены из Удмуртии взяли «серебро» на чемпионате мира по паравелоспорту
14 сентября Сергей Пудов и Арслан Гильмутдинов – спортсмены из Удмуртии – заняли 2 место на чемпионате мира по паравелоспорту в Нидерландах. Они участвовали в групповых гонках на дистанциях 88,8 км и 66,6 км соответственно.
В коллекции Сергея это уже вторая серебряная медаль данного чемпионата. Первую он завоевал также на дистанции 88,8 км днем ранее.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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