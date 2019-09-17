Активисты ОНФ предложили перенести пешеходные переходы около трех школ Ижевска

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-17T06:31:20+03:00

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Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии в рамках всероссийской акции ОНФ «Дорога в школу» проверили состояние дорожной инфраструктуры возле 5 школ города и выявили ряд несоответствий.

Как сообщает пресс-служба регионального штаба ОНФ, основные замечания у проверяющих были к отсутствию знаков ограничения скорости, дублированию знаков на асфальте, предупреждающих надписей на дорожном полотне «Дети» или «Школа», светофора типа Т7 (мигающий желтый) и искусственных неровностей. По каждому объекту общественники заполнили чек-листы, которые направлены для общей аналитики в Центральный исполком ОНФ.

Рейд стартовал от школы №68 на улице Пушкинской, вблизи которой находятся два пешеходных перехода. По данным ГИБДД, на обоих переходах за последние два года в результате ДТП пострадали восемь человек. Ни на одном не хватает предупреждающих знаков, нет искусственных неровностей и мигающих светофоров. Общественники совместно с представителями города и ГИБДД пришли к согласию о необходимости объединения этих пешеходных переходов. Новый переход предложено обустроить у дома №84 с установкой всех дорожных знаков и светофора вызывного действия.

Перенести пешеходный перехода участники рейда предложили также у Гуманитарного лицея №44 на улице Шишкина. Здесь нет ни разметки, ни знаков ограничения скорости, ни «лежачего полицейского». Кроме того, пешеходный переход выходит непосредственно на парковку около школы.

На улице Азина около школы №23 переход тоже оказался не на месте, так как находится на оживленном перекрестке и в зоне автобусной остановки. Поэтому решили, что его тоже нужно перенести.

Итоги рейда с выявленными замечаниями активисты ОНФ направили в органы власти и ГИБДД с просьбой устранить их и сделать дороги к школам Ижевска более безопасными.

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ИСТОЧНИК KP.RU