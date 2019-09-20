СЕГОДНЯ 10:25 2019-09-20T10:25:59+03:00

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«Успейте посмотреть»: режим работы нового фонтана в Ижевске

23 сентября фонтан законсервируют на зиму

19 сентября в торжественной обстановке состоялось открытие нового светомузыкального фонтана на Центральной площади в Ижевске. Но уже 23 сентября его законсервируют на зиму. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Производитель фонтана рекомендует не использовать фонтан при низких температурах, поэтому планируется консервация, - сообщает пресс-служба.

Кстати, во время светомузыкального шоу жителям запрещено передвижение по зоне фонтана.

Однако он еще будет работать с 20 по 22 сентября. Публикуем режим работы фонтана, чтобы успеть посмотреть на красоту.

Новый фонтан на Центральной площади Ижевска.

10:00 - включение фонтана (без света и звука)

10:00-10:50 - динамический режим (быстрая смена струй, без музыки)

10:51-10:59 - статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме)

11:00-11:50 - динамический режим

11:51-11:59 - статический режим

12:00-12:50 - динамический режим

12.51-12:59 - статический режим

13.00-13:50 - детский режим (минимальный)

13.51-13:59 - статический режим

14.00-14:50 - динамический режим

14.51-14:59 - статический режим

15.00-15:50 - динамический режим

15.51-15:59 - статический режим

16.00-16:50 - динамический режим

16.51-16:59 - статический режим

17.00-17:50 - детский режим

17.51-17:59 - статический режим

18:00 - ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

18:00-19:30 - динамический режим

19:31-19:59 - детский режим

20:00-20:15 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (светомузыкальное шоу)

20:16-20:29 - динамический режим

20:30-20:45 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

20:46-21:15 - динамический режим

21:16-21:29 - динамический и детский режимы

21:30-21:45 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

21:46-21:59 - динамический режим

22:00 - завершение работы фонтана

ИСТОЧНИК KP.RU