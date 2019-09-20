«Успейте посмотреть»: режим работы нового фонтана в Ижевске
«Успейте посмотреть»: режим работы нового фонтана в Ижевске
23 сентября фонтан законсервируют на зиму
19 сентября в торжественной обстановке состоялось открытие нового светомузыкального фонтана на Центральной площади в Ижевске. Но уже 23 сентября его законсервируют на зиму. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Производитель фонтана рекомендует не использовать фонтан при низких температурах, поэтому планируется консервация, - сообщает пресс-служба.
Кстати, во время светомузыкального шоу жителям запрещено передвижение по зоне фонтана.
Однако он еще будет работать с 20 по 22 сентября. Публикуем режим работы фонтана, чтобы успеть посмотреть на красоту.
Новый фонтан на Центральной площади Ижевска.
10:00 - включение фонтана (без света и звука)
10:00-10:50 - динамический режим (быстрая смена струй, без музыки)
10:51-10:59 - статический режим (поднимаются все струи и работают на полном режиме)
11:00-11:50 - динамический режим
11:51-11:59 - статический режим
12:00-12:50 - динамический режим
12.51-12:59 - статический режим
13.00-13:50 - детский режим (минимальный)
13.51-13:59 - статический режим
14.00-14:50 - динамический режим
14.51-14:59 - статический режим
15.00-15:50 - динамический режим
15.51-15:59 - статический режим
16.00-16:50 - динамический режим
16.51-16:59 - статический режим
17.00-17:50 - детский режим
17.51-17:59 - статический режим
18:00 - ВКЛЮЧЕНИЕ ПОДСВЕТКИ
18:00-19:30 - динамический режим
19:31-19:59 - детский режим
20:00-20:15 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ (светомузыкальное шоу)
20:16-20:29 - динамический режим
20:30-20:45 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
20:46-21:15 - динамический режим
21:16-21:29 - динамический и детский режимы
21:30-21:45 - МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
21:46-21:59 - динамический режим
22:00 - завершение работы фонтана
ИСТОЧНИК KP.RU
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