«Соколы России» прилетели в Ижевск
В субботу, 21 сентября, в небе над Ижевском показала выступление пилотажная группа «Соколы России». Выступление длилось порядка 20 минут. Но люди стали приходить на Центральную площадь и набережную задолго до начала, чтобы занять места.
Фото: Ирина Бурцева
За пять минут до начала, пресс-служба города сообщила, что будет только один самолет из четырех.
- В связи с грозовым фронтом в Пермском крае и угрозы экипажам самолетов СУ-35 принято решение о исполнении элементов высшего пилотажа над Ижевском только 1 бортом. Управляет самолетом командир звена, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - сообщили в пресс-службе.
Фото: Ирина Бурцева
Фото: Ирина Бурцева
Фото: Ирина Бурцева
ИСТОЧНИК KP.RU
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