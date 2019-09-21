2019-09-21T13:45:59+03:00
Общество

«Соколы России» прилетели в Ижевск

Из-за погоды решено было отпустить в столицу Удмуртии только одного пилота
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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В субботу, 21 сентября, в небе над Ижевском показала выступление пилотажная группа «Соколы России». Выступление длилось порядка 20 минут. Но люди стали приходить на Центральную площадь и набережную задолго до начала, чтобы занять места.

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

За пять минут до начала, пресс-служба города сообщила, что будет только один самолет из четырех.

- В связи с грозовым фронтом в Пермском крае и угрозы экипажам самолетов СУ-35 принято решение о исполнении элементов высшего пилотажа над Ижевском только 1 бортом. Управляет самолетом командир звена, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - сообщили в пресс-службе.

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

Фото: Ирина Бурцева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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