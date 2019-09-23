После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета

СЕГОДНЯ 07:06 2019-09-23T07:06:31+03:00

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В ночь с 21 на 22 сентября в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета Удмуртии Станислав Лысков. Он скончался после ДТП. Об этом рассказали его бывшие коллеги-депутаты.

Пока обстоятельства аварии неизвестны.

Напомним, Лысков Станислав Витальевич ранее являлся депутатом Госсовета Удмуртии от фракции ЛДПР с 2012 по 2017 годы. А также был членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре и молодёжной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU