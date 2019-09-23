В Ижевске заложили начало Аллеи отцов

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-23T07:25:13+03:00

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«Совет отцов Удмуртии» в Ижевске высадили 100 саженцев кедра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города. Посадка станет началом для основания Аллеи отцов в Парке Кирова.

«В преддверии Дня отца, который отмечается 20 октября, мы решили создать сквер или Аллею отцов. Потому что цель у всего того, что мы делаем, одна - чтобы собираться семьями и проводить созидательно вместе с детьми выходные», – сказал председатель «Совета отцов Удмуртии», заместитель Главы Администраци Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Саженцы получили в рамках акции «Миллион деревьев Ижевску». Всего 22 сентября волонтеры раздали ижевчанам 3000 кедров, выращенных в частном питомнике.

ИСТОЧНИК KP.RU