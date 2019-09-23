Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
На этой неделе, с 23 по 29 сентября, в Ижевске откроются сразу три сквера. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
23 сентября (понедельник) в 16:00 на улице 9-е Января, в районе жилых домов №№ 163-183а откроется сквер «Рябиновый».
Фото: Яндекс.Карты
25 сентября в 11:40 (среда) состоится открытие сквера имени Михаила Тимофеевича Калашникова по адресу Студенческая, 42.
Фото: Яндекс.Карты
26 сентября (четверг) между жилыми домами по улице Пушкинская 158 и Коммунаров 191а откроют Птичий сквер. Мероприятие запланировано на 15:00.
Фото: Яндекс.Карты
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
В Ижевск вновь приехал блогер Илья Варламов. Как он оценил город на этот раз?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Благоустройство Ижевска»