Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе

СЕГОДНЯ 08:09 2019-09-23T08:11:45+03:00

И все в разных районах города

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На этой неделе, с 23 по 29 сентября, в Ижевске откроются сразу три сквера. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

23 сентября (понедельник) в 16:00 на улице 9-е Января, в районе жилых домов №№ 163-183а откроется сквер «Рябиновый».

Фото: Яндекс.Карты

25 сентября в 11:40 (среда) состоится открытие сквера имени Михаила Тимофеевича Калашникова по адресу Студенческая, 42.

Фото: Яндекс.Карты

26 сентября (четверг) между жилыми домами по улице Пушкинская 158 и Коммунаров 191а откроют Птичий сквер. Мероприятие запланировано на 15:00.

Фото: Яндекс.Карты

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ИСТОЧНИК KP.RU