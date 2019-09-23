2019-09-23T16:17:20+03:00
Общество

Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского

Один из крупнейших военных художественных коллективов страны поздравил оружейников
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Росгвардии УдмуртииФото: пресс-служба Росгвардии Удмуртии
Изменить размер текста:

В четверг, 19 сентября, в рамках празднования Дня оружейника и 100-летия Михаила Калашникова, в Ижевске выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии России. Как сообщает пресс-служба ведомства, они показали праздничную программу под руководством народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера ансамбля генерал-майора Виктора Елисеева.

- Вокалисты исполнили произведения военных лет, полюбившиеся песни известных поэтов и композиторов, в том числе и на разных языках, а балет ансамбля порадовал зрителей зажигательными танцевальными композициями, - сообщили в пресс-службе.

Кстати, артисты не уехали с пустыми руками. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, говоря слова благодарности, преподнес руководителю ансамбля подарок – точную копию дирижерской палочки уроженца Удмуртии, знаменитого русского композитора, дирижера Петра Ильича Чайковского.

- Любой концерт состоит из двух сторон – это артисты и зрители. Сегодня в зале присутствовало потрясающее единение между этими сторонами. Мы благодарны вам за такой теплый прием и счастливы, что у нас есть такие зрители, как вы, - в завершении праздника сказал художественный руководитель Виктор Елисеев.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После ремонт крыши в Ижевске открылось пять образовательных организаций
Ижевчанина осудили за драку с незнакомцем, который в итоге скончался
В микрорайоне Люлли в Ижевске завершен ремонт нескольких улиц
Режиссер из Ижевска рассказал о том, как наносили изображения оружейников у Вечного огня
Девушку, которая обманула инвалида, осудили в Ижевске
Около 100 тысяч человек пришли посмотреть на выступление «Соколов России» в Ижевске
24 сентября в Ижевске во всех домах должно появиться отопление
«Удмуртия находится между снежными зонами»: когда жителям ждать снег
«Отвлекся на настройку магнитолы»: в Удмуртии в ДТП один человек погиб, пятеро получили травмы
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев находится в больнице
Подозреваемого в краже почти 300 тысяч рублей из кассы магазина задержали в Ижевске
«С праздником вас, дорогие ижевцы!»: Командир авиагруппы «Соколы России» поздравил всех с Днем оружейника
Мужская сборная Удмуртии завоевала бронзу на летнем чемпионате России по биатлону
С 1 января 2020 года жителям Удмуртии нужно будет платить налог за любое маломерное судно
Жители Удмуртии стали чаще выбирать экзотические страны для отдыха
Сразу три сквера откроются в Ижевске на этой неделе
В Ижевске заложили начало Аллеи отцов
После ДТП в Ижевске погиб бывший депутат Госсовета
«По Ижевску некомфортно ходить»: блогер Илья Варламов высказался о столице Удмуртии
Фотограф из Ижевска создала необычный социальный проект
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Парад кадетского движения прошел в Ижевске на Центральной площади