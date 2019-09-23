Руководителю Ансамбля Росгвардии России в Удмуртии подарили точную копию дирижерской палочки Чайковского

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-23T16:17:20+03:00

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В четверг, 19 сентября, в рамках празднования Дня оружейника и 100-летия Михаила Калашникова, в Ижевске выступил Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии России. Как сообщает пресс-служба ведомства, они показали праздничную программу под руководством народного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера ансамбля генерал-майора Виктора Елисеева.

- Вокалисты исполнили произведения военных лет, полюбившиеся песни известных поэтов и композиторов, в том числе и на разных языках, а балет ансамбля порадовал зрителей зажигательными танцевальными композициями, - сообщили в пресс-службе.

Кстати, артисты не уехали с пустыми руками. Министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, говоря слова благодарности, преподнес руководителю ансамбля подарок – точную копию дирижерской палочки уроженца Удмуртии, знаменитого русского композитора, дирижера Петра Ильича Чайковского.

- Любой концерт состоит из двух сторон – это артисты и зрители. Сегодня в зале присутствовало потрясающее единение между этими сторонами. Мы благодарны вам за такой теплый прием и счастливы, что у нас есть такие зрители, как вы, - в завершении праздника сказал художественный руководитель Виктор Елисеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU