Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-26T07:02:55+03:00

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В Удмуртии появятся новые, высокотехнологичные протезы. Их будут выдавать людям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования России. Их особенностью станет наличие чипа, который позволит дистанционно следить за реабилитацией пациентов.

Этот проект в России пилотный, а Удмуртия – одна из его участниц. Работа в режиме «онлайн» позволит быстрее пройти курс реабилитации и приспособиться к протезу, а также своевременно решать все возникающие в процессе восстановления вопросы.

- Учитывая, что половина получателей протезов верхних и нижних конечностей - люди трудоспособного возраста, с активной жизненной позицией, потребность в обеспечении таких инвалидов современными средствами реабилитации возрастает, - отметил и.о. управляющего региональным отделением Фонда Ильдар Гадршин.

За последние два года за получением протезов обратились 1102 человека, из них 32 – дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU