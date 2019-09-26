Откаты на 800 тысяч – в Ижевске осудили начальницу оборонного предприятия

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-26T07:19:02+03:00

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В Ижевске вынесли приговор бывшей начальнице одного из заводов Ижевска, которая получила откаты в общей сложности на 828 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выяснилось, что женщина согласовывала закупки без проведения тендера, за что незаконно получала деньги на свою банковскую карту. Действия квалифицировали как коммерческий подкуп в крупном размере (ч. 3 статьи 204 УК РФ).

Свою вину женщина признала, суд назначил ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU