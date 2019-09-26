Почти на 30% выросла заболеваемости ОРВИ в Удмуртии
За последнюю неделю, с 16 по 22 сентября, в Удмуртии ОРВИ заболело 16852 человека. Это на 27% больше, чем за прошлую неделю – 9868 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.
– Диагноз ОРВИ был поставлен 7723 детям в возрасте до 14 лет, проживающим в столице Удмуртии, что на 23% больше, чем на предыдущей неделе, – сообщает ведомство.
По результатам исследований, гриппозных вирусов среди взятых у заболевших проб выявлено не было.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Удмуртия стала одним из первых регионов, где инвалидам начнут выдавать высокотехнологичные протезы
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здравоохранение в Ижевске и Удмуртии»