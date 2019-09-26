2019-09-26T08:02:37+03:00
Здоровье

Почти на 30% выросла заболеваемости ОРВИ в Удмуртии

За последнюю неделю в республике заболело 16852 человека
Дмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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За последнюю неделю, с 16 по 22 сентября, в Удмуртии ОРВИ заболело 16852 человека. Это на 27% больше, чем за прошлую неделю – 9868 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

– Диагноз ОРВИ был поставлен 7723 детям в возрасте до 14 лет, проживающим в столице Удмуртии, что на 23% больше, чем на предыдущей неделе, – сообщает ведомство.

По результатам исследований, гриппозных вирусов среди взятых у заболевших проб выявлено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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