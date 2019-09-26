Где лучше делать ЭКО и сколько это будет стоить в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-26T13:31:45+03:00

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В рамках проекта «Лучшая клиника-2019» журналисты совместно со специалистами решили разобраться в теме экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сколько это стоит в Ижевске? Может ли ЭКО вызвать у женщины рак и ускорить климакс? И на что нужно обратить внимание при выборе врача и клиники?

По словам главного врача Центра репродуктивного здоровья, гинеколога-репродуктолога высшей категории Ольги Шестаковой, ЭКО, - это технология, при которой врачи стимулируют женский организм для того, чтобы он выработал за один цикл не один, а сразу несколько фолликулов, в которых развиваются яйцеклетки. Оплодотворение яйцеклеток сперматозоидами происходит вне организма женщины. Полученные эмбрионы развиваются в специальном инкубаторе в течение нескольких дней, а затем 1-2 переносят в полость матки. Затем следуют 12 дней ожидания, после чего может наступить беременность.

- Сейчас в Ижевске ЭКО делают три клиники: Центр ЭКО при 1 РКБ, Центр репродуктивного здоровья и филиал казанской клиники Нуриевых. Одна программа ЭКО в нашем городе в среднем обойдется в 150 000 рублей. Однако у граждан РФ есть возможность пройти ЭКО по полису ОМС. В течение года женщина может получить 1-2 направления на лечебный цикл ЭКО и 3-4 криопереноса (при наличии криоконсервированных эмбрионов). Правда, у данного метода лечения бесплодия есть ограничения и противопоказания, подробности лучше узнавать непосредственно у врача-репродуктолога, - рассказала Елена Кузнецова, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью МЗ УР, руководитель Центра ЭКО и репродукции человека на базе 1 РКБ, акушер-гинеколог высшей категории, доктор медицинских наук.

Ольга Шестакова считает: чтобы добиться положительного результата ЭКО, нужно выбирать не конкретную клинику или врача, а команду специалистов - гинеколога, репродуктолога и эмбриолога.

- Гинеколог подготовит организм к беременности, репродуктолог грамотно проведет программу ЭКО, а эмбриолог с любовью будет заниматься клетками, - говорит Ольга Васильевна.

Также врачи-специалисты дали ответы на вопросы о том, какими рождаются дети после ЭКО, можно ли делать ЭКО в Ижевске, и опасна ли эта процедура для организма женщины. Ответы можно найти на сайте «Лучшая клиника-2019».

Фото: Архив

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ИСТОЧНИК KP.RU