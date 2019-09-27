2019-09-27T06:16:10+03:00
Общество

Школе в Ижевске присвоят имя Михаила Калашникова

А в сквере его имени появится памятник
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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На очередном заседании Комиссии в администрации Ижевска решено было поддержать инициативу директора МБОУ «СОШ № 20» и присвоить школе имя оружейника Михаила Калашникова.

- Это актуально для новой школы, которая будет иметь инженерную направленность, и символично в год 100-летнего юбилея нашего гениального конструктора оружейника, - отметил заместитель главы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Кстати, на данный момент в России есть шесть образовательных учреждений, которые носят имя легендарного конструктора.

- Кроме того, Комиссия поддержала обращение ректора ИжГТУ Валерия Грахова, который предложил установить памятник «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта в годы Великой Отечественной войны 1941-1945», - сообщили в пресс-службе города.

Его разместят в недавно открывшемся сквере около вуза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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