На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода с горячей воды
В пятницу, 27 сентября, произошел порыв трубопровода с горячей воды на улице 50 лет Пионерии (в районе торгово-офисного центра «Альфа») в Ижевске. На данный момент густой пар перекрывает часть проезда.
Директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов на радио «Адам» (12+) попросил водителей пока объезжать это место, так как температура воды достигает +72 градусов. Это, в купе с сильным напором, может повредить машины.
Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.
Проезжая через пар от кипятка.Видео: Роман, радио "Адам" (12+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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