2019-09-27T08:01:20+03:00
Происшествия

На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода с горячей воды

Водителей просят объезжать это место
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Оксана МымринаФото: Оксана Мымрина
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В пятницу, 27 сентября, произошел порыв трубопровода с горячей воды на улице 50 лет Пионерии (в районе торгово-офисного центра «Альфа») в Ижевске. На данный момент густой пар перекрывает часть проезда.

Директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов на радио «Адам» (12+) попросил водителей пока объезжать это место, так как температура воды достигает +72 градусов. Это, в купе с сильным напором, может повредить машины.

Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

Проезжая через пар от кипятка.Видео: Роман, радио "Адам" (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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