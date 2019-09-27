На улице 50 лет Пионерии в Ижевске произошел порыв трубопровода с горячей воды

СЕГОДНЯ 07:57 2019-09-27T08:01:20+03:00

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В пятницу, 27 сентября, произошел порыв трубопровода с горячей воды на улице 50 лет Пионерии (в районе торгово-офисного центра «Альфа») в Ижевске. На данный момент густой пар перекрывает часть проезда.

Директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов на радио «Адам» (12+) попросил водителей пока объезжать это место, так как температура воды достигает +72 градусов. Это, в купе с сильным напором, может повредить машины.

Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/734451" frameborder="0"></iframe> Проезжая через пар от кипятка.Видео: Роман, радио "Адам" (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU