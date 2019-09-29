2019-09-29T07:06:26+03:00
Происшествия

Подпольное казино под видом интернет-клуба работало в Ижевске

Следственный комитет закрыл заведение
Дмитрий Бикин
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Штраф 20 тысяч рублей назначили двум мужчинам в Ижевске, которые организовали подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Удмуртии. Долгое время игорное заведение существовало под видом интернет-клуба.

– В ходе следствия произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы. Вину в совершении преступления подозреваемые признали в полном объеме, в содеянном раскаялись, – говорится в сообщении.

Незаконное игорное заведение закрыли, у его хозяев изъяли все игровое оборудование и вырученные деньги.

Напомним, с 1 июля 2009 года действует закон, согласно которому все игорные заведения России должны располагаться только в специальных «игровых зонах». Сегодня такие действуют в четырех регионах страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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