2019-09-29T10:39:02+03:00
Экономика

На что депутаты Ижевска решили потратить сэкономленные из бюджета средства?

Это почти 190 миллионов рублей
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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187,7 млн рублей в Ижевске потратят на решение важных городских вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Соответствующие изменения в бюджет внесли на 37-м заседании Городской думы.

Эти деньги удалось сэкономить в течение года – на закупке товаров и услуг для муниципальных нужд, за счёт снижения расходов на обслуживание муниципального долга и оптимизации прочих расходов.

Из этих средств 32,8 миллионов рублей пойдут на благоустройство городских территорий – освещение и содержание новых скверов. 34 миллиона – на содержание дорог зимой, 72 миллиона – субсидии транспортным предприятиям за льготный проезд пенсионеров. Четыре миллиона пойдут на ремонт во Дворце детского (юношеского) творчества, еще семь – на новую школу по улице Леваневского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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