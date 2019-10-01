СЕГОДНЯ 07:49 2019-10-01T10:26:14+03:00

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Ижевская спортсменка Алина Загитова попала в ТОП-50 самых популярных фигуристов мира. Об этом сообщает inoprosport.ru.

По данным сайта, такой рейтинг составил пользователь американского сайта Reddit* . Он подсчитал популярность фигуристов на основе просмотров их страниц в Википедии.

В этот список попала и ижевская фигуристка Алина Загитова. Она заняла 3 место и набрала 4,2 млн просмотров.

– Я подумал, будет интересно узнать в количественном отношении – кто является самым популярным фигуристом на данный момент. Очевидно, что Wikipedia* нельзя назвать совершенной мерой измерения, но, как мне кажется, это честный опосредованный критерий для оценки популярности, – написал он. – К сожалению, в сети отсутствуют данные о просмотрах страниц до июля 2015 года. Ибо такое сравнение не будет честным, я не рассматривал фигуристов, закончивших карьеру до этой даты.

Из представителей России в первой тройке оказалась также Евгения Медведева с 5,6 млн просмотров. Юлия Липницкая расположилась на пятом месте (3,5 млн просмотров), а Аделина Сотникова – на 14-м (1,9 млн). Из российских мужчин в топ-50 самых популярных фигуристов попал только Михаил Коляда – 46 место и 460 тысяч просмотров.

*Рэддит, Википедия

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ИСТОЧНИК KP.RU