2019-10-02T11:50:53+03:00
Происшествия

На трассе Удмуртии произошло жесткое ДТП

Получили травмы шесть человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии 2 октября, в среду, около 7 утра на 107 километре автодороги Елабуга - Пермь столкнулись две машины. Об этом «Комсомольской правде-Ижевск» рассказал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.

- 50-летний водитель машины «Рено Сандеро» при обгоне не справился с управлением и врезался во встречную машину «Лада Веста» под управлением 57-летнего мужчины, - сообщил Вениамин Павлович.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Так, в результате ДТП травмы получили шесть человек, среди них двое детей 14 и 5 лет. При этом пятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии, планируется, что за ним вылетит вертолет санавиации. Остальные взрослые находятся в больнице.

Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии отметил, что на машине «Рено Сандеро» были установлены зимние шипованные шины, что на мокром асфальте сказывается негативно.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24