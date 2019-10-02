На трассе Удмуртии произошло жесткое ДТП
В Удмуртии 2 октября, в среду, около 7 утра на 107 километре автодороги Елабуга - Пермь столкнулись две машины. Об этом «Комсомольской правде-Ижевск» рассказал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по республике Вениамин Вычужанин.
- 50-летний водитель машины «Рено Сандеро» при обгоне не справился с управлением и врезался во встречную машину «Лада Веста» под управлением 57-летнего мужчины, - сообщил Вениамин Павлович.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Так, в результате ДТП травмы получили шесть человек, среди них двое детей 14 и 5 лет. При этом пятилетний ребенок находится в тяжелом состоянии, планируется, что за ним вылетит вертолет санавиации. Остальные взрослые находятся в больнице.
Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии отметил, что на машине «Рено Сандеро» были установлены зимние шипованные шины, что на мокром асфальте сказывается негативно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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