2019-10-07T09:10:40+03:00
Общество

День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы

Участники прошли 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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6 октября в Ижевске прошло массовое мероприятие – Всероссийский день ходьбы. На празднике присутствовали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который отметил в столице Удмуртии день рождения, президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Около 10 тысяч участников прошли от Центральной площади до парка имени Кирова – 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной на играх в Токио. Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Участники Всероссийского дня ходьбы поздравляют Дмитрия Губерниева с днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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