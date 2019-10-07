День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы
6 октября в Ижевске прошло массовое мероприятие – Всероссийский день ходьбы. На празднике присутствовали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который отметил в столице Удмуртии день рождения, президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков.
Фото: Амир Закиров
Около 10 тысяч участников прошли от Центральной площади до парка имени Кирова – 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной на играх в Токио. Собрали небольшой фоторепортаж.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Участники Всероссийского дня ходьбы поздравляют Дмитрия Губерниева с днем рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»