День рождения Дмитрия Губерниева и 10 тысяч участников: топ-9 фото со Всероссийского дня ходьбы

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-07T09:10:40+03:00

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6 октября в Ижевске прошло массовое мероприятие – Всероссийский день ходьбы. На празднике присутствовали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который отметил в столице Удмуртии день рождения, президент Олимпийского комитета Станислав Поздняков.

Фото: Амир Закиров

Около 10 тысяч участников прошли от Центральной площади до парка имени Кирова – 2020 метров в поддержку Олимпийской сборной на играх в Токио. Собрали небольшой фоторепортаж.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/736148" frameborder="0"></iframe> Участники Всероссийского дня ходьбы поздравляют Дмитрия Губерниева с днем рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU