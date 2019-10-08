На улицах Ижевска во время ремонта выявили проблемы с люками

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-08T15:13:13+03:00

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7 октября, в понедельник, в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (106.7 ФМ) (12+) гости рассказывали об итогах нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Председатель общества «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев рассказал о том, что на некоторых отремонтированных дорогах люки ниже уровня асфальта.

- Дорогу сделали новую, а люки старые. Люди как проваливались в эти люки, так и проваливаются. Ремонт не выдерживает критики, не соответствует нормативным требованиям по высоте между дорогой и люком, - заявил Борис Ломаев.

На сколько справились дорожники с ремонтом дорог в этом сезоне? 00:00 00:00

В качестве примера общественник привел улицу Удмуртскую на участке от Карла Либкнехта до Ленина.

- Колодцы относятся к собственности сетевиков, а не города. Но на следующий год город будет перенимать люки себе на баланс, чтобы была возможность их менять, - ответила замминистра транспорта и дорожного хозяйства Ирина Шкляр в прямом эфире.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU