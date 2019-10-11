2019-10-11T08:09:49+03:00
Общество

Студент из Ижевска победил в международной IT-олимпиаде

Правда, не всех
Дмитрий Бикин
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Фото: Pixabay.comФото: Pixabay.com
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В Москве завершилась 12-я олимпиада «IT-Планета 2018/19». Принявший в ней участие студент из Ижевска Батов Антон занял 3-е место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.

– Финалисты соревновались в 13 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности», – говорится в сообщении.

Всего в олимпиаде приняли участие больше 300 человек из разных стран – России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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