Студент из Ижевска победил в международной IT-олимпиаде

СЕГОДНЯ 08:09 2019-10-11T08:09:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве завершилась 12-я олимпиада «IT-Планета 2018/19». Принявший в ней участие студент из Ижевска Батов Антон занял 3-е место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.

– Финалисты соревновались в 13 конкурсах в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности», – говорится в сообщении.

Всего в олимпиаде приняли участие больше 300 человек из разных стран – России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU