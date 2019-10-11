2019-10-11T17:04:57+03:00
Гороскоп

Как астрология поможет жителям Ижевска в бизнесе?

Разбираемся вместе с астрологом
Анастасия Захарова
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Астролог Эльза Абзалова в студииАстролог Эльза Абзалова в студииФото: Сергей ГРАЧЕВ
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11 октября во вторник на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107.6. FM 12+) обсуждали, как астрология может помочь в бизнесе. Гостем в студии стала астролог Эльза Абзалова.

Астролог рассказала, как можно с помощью звезд можно предотвратить досадные случайности в бизнесе, на каком этапе ведения бизнеса стоит посоветоваться с астрологом и как звезды влияют на качества работника.

Прослушать эфир можно по ссылке.

Как астрология помогает в бизнесе?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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