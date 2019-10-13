Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра 13 октября
В воскресенье, 13 октября, местами по Удмуртии ожидается сильный ветер. Об этом предупредила жителей региона пресс-служба республиканского МЧС со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
Порывы южного и юго-западного ветра в утренние и дневные часы могут достигать 15-17 м/с. При таком ветре бывает трудно идти и даже говорить, поэтому жителей просят быть внимательными на улицах, одеваться по погоде, а выходя из дома, не забывать закрывать окна и форточки.
Как пояснила пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, причиной усиления ветра является тот же циклон, что уже принес в республику дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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