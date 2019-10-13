В одном из банков Ижевска найдены фальшивые пять тысяч
В одном из банков Первомайского района Ижевска обнаружили денежную купюру с признаками подделки. Об этом сообщила пресс-служба городского УМВД.
Подозрительный банковский билет достоинством в 5 тыс. рублей выявили при пересчете денежных средств. Как было установлено, купюра поступила в банк из магазина, расположенного на улице Карла Маркса.
По факту сбыта поддельной купюры уже возбудили уголовное дело, а сама банкнота направлена на исследование в экспертно-криминалистический центр республиканского МВД.
Всего с начала года в нашем регионе зарегистрировано уже более 55 фактов сбыта фальшивых денег, в суд направлено три уголовных дела.
МВД напоминает: если вы обнаружили у себя подозрительную купюру (нечеткое изображение, отсутствие водяных знаков, защитной нити или микроперфорации), не пытайтесь ею расплатиться, а немедленно вызовите сотрудников полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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