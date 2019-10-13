Более 180 килограммов мяса изъяли из продажи в Удмуртии за квартал

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-13T12:25:27+03:00

Продукция была просрочена и не имела ветеринарных документов

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57 партий мяса общей массой 182 кг изъяли из оборота специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртии за третий квартал 2019 года. Пресс-служба ведомства сообщила о 69 проверках, в результате которых в магазинах и заведениях общепита было обнаружено 35 нарушений.

Мясо продавалось в порванной упаковке и без соблюдения сроков годности. Также были обнаружены партии без сопроводительных документов и ветеринарного клейма.

Несколько предприятий нарушили условия производства и реализации шаурмы, а также полуфабрикатов – отсутствовали специальные цехи по приготовлению блюд, были проблемы с системами водоснабжения и канализации, не соблюдались санитарные правила. В пяти пробах из 222-х обнаружились болезнетворные микроорганизмы.

По нарушениям составлены протоколы, предписания об устранении и постановления о привлечении к административной ответственности. Сумма штрафов составила почти 400 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU