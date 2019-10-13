«Родники» из Ижевска одержали победу в матче Чемпионата России по баскетболу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-13T13:41:17+03:00

Ярославский «Буревестник» в ожесточенной борьбе проиграл им на своей площадке

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В субботу, 12 октября, ижевский клуб «Купол-Родники» сыграл в новом сезоне Чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги-1. Первая игра состоялась в Ярославле. Об итогах сообщил на своей официальной странице баскетбольный клуб «Буревестник» - соперник «Родников».

Первая четверть завершилась со счетом 27:32 в пользу ижевской команды, однако к перерыву счет почти сравнялся - 45:47 в пользу «Родников». В третьем периоде «Буревестник» вышел вперед со счетом 71:68, однако в последней четверти гости из Удмуртии смогли перевести встречу в овертайм, добившись счета 81:81, а в дополнительное время завоевали победу – 91:98.

- Мы рады были победить такую сильную команду, как «Буревестник», тем более на ее поле. Сегодня многое сошлось: и наши установки сработали, и хозяева что-то потеряли – как раз вовремя для нас, и нам в какие-то моменты немного повезло. В таких играх, где все идет с минимальным преимуществом, и дело доходит до овертайма, везение – не последний фактор, - прокомментировал игру главный тренер БК «Купол-Родники» Милош Павичевич.

Второй тур, в котором «Родники» сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Спартаком», состоится уже 15 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU