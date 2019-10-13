Автолюбитель в Ижевске на полной скорости врезался в столб и снес колодец

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-13T14:49:08+03:00

Машина разбита, но погибших и пострадавших нет

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В воскресенье днем, 13 октября, очевидцы сообщили в соцсетях о ДТП. Затем подробности сообщили в ГИБДД.

- В 13:30 на улице Кирова 34-летний водитель автомобиля «ТОЙОТА КАМРИ», не соблюдая безопасный скоростной режим, соответствующий состоянию дорожного покрытия и погодным условиям, вылетел с проезжей части и совершил наезд на световую опору и инженерное сооружение – колодец, - рассказал начальник 1 отдела Управления ГИБДД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин.

Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Водитель был трезв, просто не справился с управлением на скользко дороге. О силе удара можно судить по состоянию машины и разрушенному бетонному колодцу. Тем не менее, мужчина не пострадал и даже отказался от осмотра, когда на место прибыла бригада скорой помощи.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает водителям: в дождливую погоду необходимо максимально снизить скоростные пороги, избегать маневров перестроения и резкого торможения.

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ИСТОЧНИК KP.RU