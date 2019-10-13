2019-10-13T15:39:03+03:00
Происшествия

Побоявшись рассказать жене о своих тратах, житель Ижевска выдумал кражу

Для правдоподобности он даже заявил в полицию, но обман раскрыли
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

22-летний ижевчанин, подозреваемый в заведомо ложном доносе, был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Как было установлено, мужчина без ведома супруги потратил средства из семейного бюджета на личные нужды, а затем, пытаясь скрыть это, заявил в полицию. Он сообщил, что неизвестные напали на него на улице и похитили деньги. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что эти сведения являются ложными.

Теперь уголовное дело возбуждено против самого мнимого потерпевшего. Молодой человек уже дал признательные показания, тем не менее, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Удмуртии в ДТП погибло пять пешеходов, среди них один ребенок (Подробнее)

Женщина в Ижевске получила травмы из-за пьяного водителя (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автолюбитель в Ижевске на полной скорости врезался в столб и снес колодец
«Родники» из Ижевска одержали победу в матче Чемпионата России по баскетболу
Более 180 килограммов мяса изъяли из продажи в Удмуртии за квартал
Серфингист из Ижевска занял пятое место на чемпионате России
В одном из банков Ижевска найдены фальшивые пять тысяч
На гастролях в Ижевске Максим Аверин купил парфюм, посвященный Калашникову
Жителей Удмуртии предупредили об усилении ветра 13 октября
Подросток из Удмуртии заплатит штраф за изготовление пистолета
Сентябрь сгорел, октябрь плачет: что голосовой помощник Алиса думает о погоде в Ижевске
Прокуратура обязала администрацию района в Удмуртии привести в порядок бомбоубежище
В Ижевске открылись группы для анонимных недозарабатывающих
Фоторепортаж: в Ижевске торжественно открыли сквер Драгунова
Туктамышева вторая: итоги проката короткой программы на Finlandia Trophy
В Удмуртии будут судить мужчину, приговоренного к смертной казни в 90-е
За неделю в Удмуртии в ДТП погибло пять пешеходов, среди них один ребенок
В старинном особняке Ижевска открылся духовно–просветительский центр
Заброшенный Дом природы в Ижевске вновь пытаются продать
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске
Руководитель СК поручил возбудил уголовное дело по факту избиения девочки-подростка в Ижевске
Баннеры с фотографиями кардиологов появились в Ижевске
Ребенка нашли в Ижевске
350 тысяч пассажиров воспользовались дачными маршрутами этим летом в Ижевске
Как астрология поможет жителям Ижевска в бизнесе?