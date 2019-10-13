Побоявшись рассказать жене о своих тратах, житель Ижевска выдумал кражу

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-13T15:39:03+03:00

Для правдоподобности он даже заявил в полицию, но обман раскрыли

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22-летний ижевчанин, подозреваемый в заведомо ложном доносе, был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Как было установлено, мужчина без ведома супруги потратил средства из семейного бюджета на личные нужды, а затем, пытаясь скрыть это, заявил в полицию. Он сообщил, что неизвестные напали на него на улице и похитили деньги. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что эти сведения являются ложными.

Теперь уголовное дело возбуждено против самого мнимого потерпевшего. Молодой человек уже дал признательные показания, тем не менее, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU