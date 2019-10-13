В Удмуртии увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой

СЕГОДНЯ 17:15 2019-10-13T17:16:43+03:00

Из 613 заболевших в этом году - 22 ребенка

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В этом году в Удмуртии зарегистрировано на 47% больше заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, или «мышиная лихорадка»), чем в прошлом. Как сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора, с января по сентябрь 2019 года диагноз был поставлен 613 жителям Удмуртии, причем, 22 из них – дети до 14 лет. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано всего 420 случаев.

Единственными мерами профилактики ГЛПС являются соблюдение гигиенических правил и регулярная борьба с грызунами – переносчиками заболевания. Особенную осторожность необходимо соблюдать дачникам, проводящим осеннюю уборку на участке.

Роспотребнадзор рекомендует:

- Проведите дератизацию дачного участка и построек;

- При проведении уборки на даче обязательно используйте перчатки и защитную маску;

- Уборку помещений проводите только влажным способом;

- Не употребляйте в пищу продукты, подпорченные грызунами;

- Пейте кипяченую или бутилированную воду;

- Перед началом следующего дачного сезона тщательно вымойте посуду дезинфицирующим средством и перестирайте постельное белье;

- Не прикасайтесь к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.

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ИСТОЧНИК KP.RU