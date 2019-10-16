Ижевчане могут сами составить список тротуаров нуждающихся в срочном ремонте

СЕГОДНЯ 05:45 2019-10-16T05:46:23+03:00

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У ижевчан появилась возможность самим выбрать тротуары и пешеходные дорожки, которым необходим срочный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. От каждого района города на общественный суд вынесли по 10 объектов. Всего из 50 пунктов голосования можно выбрать пять. «Победители» получат право внеочередного ремонта в 2020 году.

– В титул также войдут пешеходные дорожки, по которым поступали письменные обращения в городскую и районные администрации, и объекты, на которые имеются предписания надзорных органов, – говорится в сообщении.

Голосование уже стартовало. Принять участие можно, перейдя по этой ссылке. На выбор самого «убитого» тротуара у ижевчан есть две недели – опрос закроется 1 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU