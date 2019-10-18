2019-10-18T06:14:36+03:00
Общество

Более 200 миллионов получила Удмуртия на развитие одаренных детей

Сейчас талантливые выпускники школ уезжают из региона, не имея достаточных возможностей для дальнейшего развития
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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Удмуртия получила из бюджета России 209 млн рублей на приобретение оборудования для оснащения Регионального образовательного центра одаренных детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Как отметил Глава республики Александр Бречалов на заседании попечительского совета, до сих пор все принимаемые меры по поддержке талантливых детей не позволяли удерживать их после школы в Удмуртии. Причины – в нехватке индивидуальных образовательных программ, а также отсутствии научных центров для развития молодых ученых и целевого распределения выпускников. Новое учреждение, которое будет строиться по модели центра «Сириус» в городе Сочи, может помочь с решением этой проблемы.

Предполагается, что на новой образовательной площадке объединятся все ресурсы региона: научная база вузов, лучшие школьные методические наработки, а также возможности промышленных предприятий и спортивных площадок.

Кроме федеральной субсидии, на оснащение центра из регионального бюджета удалось выделить 6,5 млн рублей и ещё около 30 млн рублей изыскали на капитальный ремонт учебно-лабораторного здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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