Более 200 миллионов получила Удмуртия на развитие одаренных детей
Удмуртия получила из бюджета России 209 млн рублей на приобретение оборудования для оснащения Регионального образовательного центра одаренных детей. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Как отметил Глава республики Александр Бречалов на заседании попечительского совета, до сих пор все принимаемые меры по поддержке талантливых детей не позволяли удерживать их после школы в Удмуртии. Причины – в нехватке индивидуальных образовательных программ, а также отсутствии научных центров для развития молодых ученых и целевого распределения выпускников. Новое учреждение, которое будет строиться по модели центра «Сириус» в городе Сочи, может помочь с решением этой проблемы.
Предполагается, что на новой образовательной площадке объединятся все ресурсы региона: научная база вузов, лучшие школьные методические наработки, а также возможности промышленных предприятий и спортивных площадок.
Кроме федеральной субсидии, на оснащение центра из регионального бюджета удалось выделить 6,5 млн рублей и ещё около 30 млн рублей изыскали на капитальный ремонт учебно-лабораторного здания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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