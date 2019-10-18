Первый за год случай бешенства у животных зарегистрирован в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:45 2019-10-18T06:46:28+03:00

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Первый случай бешенства у животных в этом году был зафиксирован в Ижевске 16 октября. Тревожную новость сообщает Ижевская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Зараженная смертельным вирусом лиса появилась в Ленинском районе. Она вышла из лесного массива прямо к человеческому жилью и во дворе одного из домов была убита сторожевой собакой.

Хозяева вызвали ветеринаров, которые взяли необходимые пробы. В тот же день была проведена экспертиза, которая подтвердила: животное было бешеным.

Специалисты провели необходимый комплекс мероприятий, чтобы не допустить распространения опасной болезни, и еще раз напомнили ижевчанам о необходимости своевременно вакцинировать домашних животных.

Бешенство – неизлечимая болезнь, единственной мерой профилактики которой является прививка. Вакцинировать сое животное можно бесплатно в любой государственной ветлечебнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU