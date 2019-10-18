Новое оборудование для диагностики глазных болезней у детей привезли в Удмуртию

СЕГОДНЯ 07:12 2019-10-18T07:12:59+03:00

Специальные цифровые камеры появились в двух больницах Ижевска и одной больнице Сарапула

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Новое цифровое оборудование для диагностики глазных болезней поступило в три детские клиники Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Широкоугольные ретинальные камеры появились в ГКБ № 7 и ГКБ № 8 Ижевска, а также в Сарапульской городской детской больнице.

Оборудование было закуплено по национальному проекту «Здравоохранение» на сумму около 34,6 млн рублей. Оно позволит значительно повысить качество диагностики и лечения большого количества глазных заболеваний.

Например, подобная цифровая камера позволит получать качественное изображение сетчатки и выявлять на ранних стадиях ретинопатию, вызывающую слабовидение и слепоту у маленьких детей. Также при помощи ретинальных камер можно диагностировать злокачественные новообразования.

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ИСТОЧНИК KP.RU