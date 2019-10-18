Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева выступит в первом этапе Гран-при по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-18T08:26:23+03:00

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В субботу, 19 октября, в Лас-Вегасе (США) начинается первый этап Гран-при по фигурному катанию, где примет участие спортсменка из Удмуртии Елизавета Туктамышева. Подробности сообщает портал Спорт Удмуртии.

За место в финале Туктамышева будет бороться с россиянками Станиславой Константиновой и Анной Щербаковой. Из зарубежных фигуристок ей составят конкуреницю Вероника Малле (Канада), Вакаба Хигучи (Япония), Каори Сакамото (Япония), Мако Ямашита (Япония), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Лим Ын Су (Южная Корея), Карен Чен (США) и Брэди Теннелл (США).

Понаблюдать за соревнованиями можно на сайте Первого канала.

19 октября женщины будут состязаться в короткой программе. Трансляция в 07:00 по московскому времени.

20 октября пройдет произвольная программа, трансляция в 07:00 по московскому времени.

21 октября состоятся показательные выступления, их можно будет увидеть на сайте Первого канала в 00:00 по московскому времени.

Елизавета Туктамышева, ТРИКСЕЛЬ в короткой программе, Finlandia Trophy 2019.Короткая программа Елизаветы Туктамышевой на Finlandia Trophy 2019. Протоколы Алены и Лизы: https://imgur.com/a/1j6jiTx Оценка за короткую программу: 72.66 Техника: 39.72 Компоненты: 32.94 Промежуточное 2-е место по результатам короткой. 1-е место у Алены Косторной с результатом 77.25. Спасибо ледоколу за источник видео-трансляции: https://ok.ru/live/1413338701487

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ИСТОЧНИК KP.RU